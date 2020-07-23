Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB

Apple iPhone SE (2020) 64GB

Какое-то время назад пользователи брали с собой в путешествия громоздкие толстые смартфоны, которые на самом деле не давали никакого комфорта. Пришло время изменить это, уделив внимание действительно качественным решениям, которые способны порадовать пользователя в ходе путешествий по целому миру. Итак, давайте смотреть на лучшие модели для этого занятия. Будет много интересного!

Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)

Начнем со смартфона от компании Apple, который буквально на момент релиза прославился среди пользователей и пользуется популярностью по сей день. Речь идет про смартфон iPhone SE, который был представлен в 2020 году. Основное преимущество смартфона, благодаря которому он попал в данную статью, является компактность. Устройство очень небольшое, оно легко помещается в кармане и носить в руке гаджет тоже комфортно, что крайне приятно. Далеко не каждому пользователю во время путешествий захочется носить в кармане здоровенный смартфон с большой диагональю, который не всегда в эти карманы помещается.Конечно, нужно понимать, что производитель при разработке данного смартфона не ставил перед собой цель выпустить очень мощное устройство, нет. Цель была в создании компактного и доступного смартфона, который позволит потенциальному покупателю не тратить слишком уж много денег на смартфон яблочной компании. Для кого-то данное преимущество будет единственным, на которое стоит обращать внимание при поиске гаджета. Более того, если вам нужна надежность и стабильное обновление системы, то стоит присмотреться к данной модели — она отлично справляется со всеми поставленными задачами. Для такой цены это просто шикарное преимущество.

HUAWEI P40 Lite 6/128GB

В ходе путешествий пользователи очень часто любят делать фотографии того, что они видят вокруг себя, так как это позволяет потом опубликовать фотографии в социальные сети или просто пересмотреть их спустя какое-то время, порадовав себя былыми достижениями. Конечно, хотелось бы, чтобы смартфон мог снять качественные фотографии и чтобы для них было предостаточно памяти, так что мы решили отдать предпочтение смартфону Xiaomi Redmi Note 9. У него на тыльной панели размещена достаточно продвинутая система камер, которая делает шикарные снимки при любых условиях. Для большинства пользователей это будет отличное предложение.Конечно, мы понимаем, что на рынке есть смартфоны, которые лучше справляются с фотографией, но они стоят намного дороже, а разницу заметит только профессионал. Так что Xiaomi Redmi Note 9 является идеальным решением — здесь и памяти достаточно много, чтобы пользователь мог сохранить море нужного контента, и сама камера достаточно качественная, так что фотографии будут шикарными. Более того, устройство поддерживает оплату при помощи NFC, что в ходе путешествий тоже полезно, ведь вы можете не носить карту в кармане, а платить в магазинах просто прикладывая смартфон. Шикарное решение за данные деньги, на которое явно стоит обратить внимание.

Samsung Galaxy A51 64GB

С одной стороны, советовать смартфон компании Huawei на текущий момент не лучшая идея, так как компания подверглась санкциям со стороны США и некоторые сервисы на смартфонах этого бренда просто не работают. С другой стороны, нужно понимать, что эти ограничения коснулись только новых релизов, тогда как смартфоны, которые уже были выпущены в продажу, никаких сервисов не лишены, а значит, ими можно пользоваться с полным комфортом. В этом плане P30 Lite нам очень нравится — устройство может похвастаться привлекательным дизайном корпуса, довольно качественными камерами и, конечно же, приличной производительностью в играх.Очень многие пользователи берут смартфон в путешествие для того, чтобы скоротать время, насладиться происходящим и не думать о длительных перелетах. В этом плане смартфон действительно очень хорошо справляется, ведь на нем можно смотреть фильмы и сериалы, можно играть в игры, наслаждаться различными приложениями или даже книгу читать. Вариантов развлечений много, но в длительном путешествии вы сможете найти что-то для себя, чтобы во время каких-то поездок не было настолько скучно. Да и в остальном смартфон тоже себя просто шикарно зарекомендовал, ведь он легко справляется с любыми поставленными перед гаджетом задачами.

vivo X50 Pro 8/256GB

Довольно популярным смартфоном, который многие выбирают для путешествий, выступает модель Samsung Galaxy A51. Это достаточно крутое решение, которое отлично справляется со всеми поставленными перед ним задачами — вы можете смотреть сериалы в путешествиях благодаря продвинутой батарее, можете делать качественные снимки, общаться, платить в магазинах без карты и так далее. То есть, производитель делает достаточно серьезный упор на различные особенности смартфона и преподносит их пользователю, чтобы тот мог с комфортом делать те дела, которые ему нужны. Это на самом деле очень крутое преимущество, так как иногда производители делают акцент не на том.К примеру, у этого гаджета действительно хорошая камера, которая снимает яркие сочные снимки даже при плохом освещении. Это очень важный момент, так как иногда компании ставят более доступные модели, которые снимают хуже, но при этом сам смартфон стоит приличных денег. Также нам понравилась оболочка, которая идеально подходит для постоянного переключения между сотовым интернетом и Wi-Fi, так как делать это крайне удобно и быстро. Шикарный гаджет от известного производителя, к которому легко найти аксессуары различные, приобрести чехол либо же просто отремонтировать в случае какой-то поломки.

Можно с уверенностью сказать, что смартфон vivo X50 Pro является лучшим решением для активных путешествий по миру. Дело в том, что производитель сделал ставку на качественную систему камер, которая позволяет делать просто шикарные снимки в любую погоду и освещение. Благодаря этому вы сможете запечатлеть буквально любые пейзажи вокруг себя, снять архитектуру, различные интересные достопримечательности, а потом опубликовать эти фотографии в социальные сети или просто оставить себе на память. Это очень приятный бонус, особенно если учитывать, что фотографируют в процессе путешествия абсолютно все пользователи без исключения.Конечно, это не все преимущества данного флагмана. Также производитель оборудовал смартфон большим дисплеем с диагональю 6,56 дюйма, достаточно приличных размеров батареей, качественной матрицей, производительным процессором. Здесь целых 256 гигабайт встроенной памяти, так что пользователю будет, где хранить свои снимки и прочий полезный контент, особенно если речь идет про длительное хранение важного контента, который вроде как не хочется публиковать на различных облачных хранилищах. Настоятельно рекомендуем присмотреться к этой новинке.