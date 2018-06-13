Лучший смартфон с дисплеем 18:9. Bluboo S8 Plus

Doogee Mix 2

UMIDIGI A1 PRO

Открывает нашу сегодняшнюю подборку смартфон под названием Doogee Mix 2. Этот продукт на данный момент является флагманом производителя и если вы не сильно цепляетесь за популярные названия брендов, то девайс вам понравится. При диагонали в 5,99 дюйма экран получил разрешение 2160 на 1080 точек, то есть соотношение здесь 18:9, и смотреть на таком экране фильмы или сериалы очень даже приятно. Играть в игры тоже, тем более сейчас производители стали активнее оптимизировать свои продукты под новый формат дисплея. В плане производительности этот смартфон тоже не проигрывает конкурентам.За основу производительности взят процессор MediaTek Helio P25, который неплохо себя показал в синтетических тестах. Помимо этого, за производительность девайса отвечает оперативная память объемом 6 гигабайт — этого предостаточно для того, чтобы спокойно играть в любые мобильные игры и не переживать о постоянных загрузках приложений. Самое главное здесь то, что смартфон при всех своих преимуществах стоит довольно дешево, вы можете существенно сэкономить. Да и все остальные параметры, вроде камеры или автономной работы, тоже находятся на приличном уровне.

Bluboo S8 Plus

Нужно понимать, что далеко не всем пользователям прямо необходим дорогой смартфон с мощной начинкой — некоторые из нас вообще не играют в игры и комфортно себя ощущают со смартфоном за 100 долларов, например. Данный девайс относится к сегменту бюджетных, хотя у него тоже имеется новый формат дисплея — 18:9. Это позволит вам листать социальные сети в большим комфортом, получать больше информации на одном дисплее, наслаждаться красочной картинкой при просмотре любимых сериалов. Разрешение составляет 1440 на 720 точек, но не будем забывать, что это бюджетный девайс, а не флагман.Хотя разработчик и создавал доступное устройство, начинка здесь довольно производительная и ее точно хватит как для работы с какими-то приложениями, так и для запуска казуальных игр. В синтетике продукт показал себя просто шикарно, да и в играх тоже. Конечно, здесь нет той производительности, которую вы можете получить от дорогого устройства, но за свои деньги это шикарный девайс с возможностью запуска любых программ развлекательного или рабочего характера. Нужно лишь правильно оценивать UMIDIGI A1 PRO и понимать, что это бюджетный девайс. За свои деньги функций у него море.

Xiaomi Redmi Note 5

Еще один яркий пример того, как смартфон от малоизвестной китайской компании вполне может покорить пользователей своими характеристиками и стоимостью. Девайс под именем Bluboo S8 Plus сильно похож на флагман Samsung, но кого это волнует, если за довольно небольшую сумму денег вы можете получить очень крутое устройство для игр, развлечений и общения в социальных сетях. Да, компания выпустила доступный девайс с современными характеристиками, от чего конкуренты с громадными ценниками выглядят лишь смешнее обычного. Пользователи уже давно не хотят переплачивать за бренд.За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek MTK6750T, он достаточно хорошо показывает себя в играх. Это модель на восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 1,5 гигагерца, поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 4 гигабайта. Встроенной же памяти у продукта 64 гигабайта, этого хватит для хранения личного контента. Диагональ дисплея целых шесть дюймов, разрешение достигает 1440 на 720 точек. То есть, отличные характеристики для смартфона своего класса. Да и за свои деньги конкурентов у него практически нет.

BQ-5701L SLIM

Многие пользователи считают данный смартфон наиболее интересным среди всех более-менее доступных смартфонов на рынке. Связано это в первую очередь с тем, что компания Xiaomi сумела завоевать доверие потенциальных покупателей низкой ценой, высокой производительностью и возможностью купить устройство официально, а не из Китая по почте. Все же, иметь возможность прийти в сервис и официально девайс отремонтировать — большой бонус. Да и в плане характеристик Xiaomi Redmi Note 5 выглядит очень даже привлекательно.Диагональ дисплея составляет 5,99 дюймов при разрешении 2160 на 1080 точек. Этого с головой хватит для того, чтобы читать книги, играть в игры и наслаждаться просмотром фильмов или сериалов. Матрица построена по технологии IPS, углы обзора и яркость приличные, цветопередача тоже на уровне. Если вы большой фанат современных смартфонов с невысокой стоимостью, то этот девайс будет интересен в первую очередь своей ценой и официальными продажами в России. Конечно, остальные устройства этой подборки тоже можно найти в магазинах розничной продажи, не зря же Xiaomi Redmi Note 5 называют народным смартфоном?

Vivo V9

Мы достаточно давно знакомы с брендом BQ и можем с уверенностью заявить, что это один из лучших производителей в своем роде. Дело в том, что компания умеет комбинировать привлекательный дизайн, высокую производительность и адекватную стоимость, что в наше время является большой редкостью, особенно если говорить о более популярных брендах. Новинка BQ-5701L SLIM мне лично очень понравилась своей формой корпуса, это довольно приятный бонус, который влияет на ощущения от повседневного использования. И, конечно, девайс выглядит в руках очень дорого и стильно.Соотношение сторон у дисплея BQ-5701L SLIM составляет 18:9, как у всех устройств этой подборки, так что все вышеуказанные преимущества здесь тоже имеются. Если вы большой поклонник просмотра фильмов или сериалов, частенько тратите свое время на игры или просмотр социальных сетей, то обязательно стоит посмотреться к новому формату дисплея. И, дабы не тратить много денег на такие вот эксперименты, стоит посмотреть в сторону недорогого устройства, о котором мы сейчас говорили. За 8-9 тысяч можно взять крутой девайс для повседневного использования с большим удовольствием.

Единственный смартфон в нашей сегодняшней подборке, который слегка выбивается из общей картины. Дело в том, что соотношение сторон дисплея у данной модели составляет 19:9. Однако, на то есть своя причина — вставка в верхней части экрана, которую прозвали челкой. Это достаточно специфический элемент дизайна, который закрывает часть дисплея, но зато придает девайсу стиля и современного внешнего вида. И, что самое интересное, во время просмотра фильмов или фотографий вы можете скрыть «ушки» возле этой вставки. Тогда соотношение сторон становится 18:9, как мы и привыкли.В плане производительности смартфон себя шикарно показал — он довольно мощный за свои деньги, здесь неприлично красивый корпус и хорошо камера снимает. Компания Vivo буквально недавно объявилась на отечественном рынке, так что пользователи может еще не до конца знакомы с брендом, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что это один из самых интересных девайсов в своей категории. Наверное, я довольно часто говорю эту фразу сегодня, но нужно понимать, что мы откинули десятки непонятных брендов и оставили только самое лучшее, чтобы вы могли купить смартфон и радоваться каждый день.