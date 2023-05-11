Лучший в мире камерофон Huawei P60 Pro выходит в Европе

Компания Huawei выпустила флагманский камерофон Huawei P60 Pro на европейском рынке. Аппарат оценен в 1200 и 1400 евро за варианты с 8/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В Китае за новинку просят 1100 долларов. При этом в некоторых европейских странах при покупке смартфона пользователем дарят недешевые часы Huawei Watch GT 3.

Напомним, что Huawei P60 Pro оснащается изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), батареей ёмкостью 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 88 Вт и 50 Вт соответственно, предустановленной ОС HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.