LucidSound представила игровую гарнитуру S50X Wireless + Bluetooth

Компания LucidSound выпустила игровую гарнитуру S50X Wireless + Bluetooth. Наушники совместимы с Xbox One и с предстоящей серией Xbox X.

Благодаря поддержке двойной связи, гарнитура может быть подключена к двумя устройствами одновременно, например, вы можете слушать музыку на смартфоне и при этом играть в Xbox. S50X Wireless + Bluetooth предлагает пять режимов эквалайзера: Signature Sound, Bass Boost, Movie Mode, Music Mode и Flat EQ. Производитель гарантирует до 20 часов автономной работы.

Конструкция гарнитуры выполнена из качественных материалов, амбушюры из мягкой ткани с наполнителем из пены, оголовье из кожзама. Микрофон съемный и поддерживает активное шумоподавление. Динамики размеров 50 мм с частотной характеристикой 20-20 kГц. LS50X обеспечивает фирменную звуковую акустику LucidSound.

LucidSound LS50X доступен по цене 249,99 долларов.