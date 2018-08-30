Люксовый смартфон 8848 M5

Для создания циферблатов 8848 пригласила членов швейцарской Академии независимых часовщиков (AHCI), в том числе россиянина Константина Чайкина и сооснователя академии Свена Андерсена. Помимо показа времени, второй экран умеет выводить уведомления, меню с переключателями, информацию о погоде и интерфейс входящего звонка. По большому счёту, это умные часы, зачем-то встроенные в заднюю панель смартфона.Характеристики смартфона включают 5,65" экран с разрешением Full HD+ (на этот раз не AMOLED), 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основную и 12-Мп фронтальную камеру, модуль NFC, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, аккумулятор на 3450 мАч и фирменную прошивку на базе Android 8.1 Oreo.Компания Eben, выпустил четвёртое поколение своих устройств. Новинка получила название 8848 M5. Главной фишкой стал дополнительный круглый AMOLED-экран радиусом 1,19" с разрешением 390х390 точек, на задней панели. Его основное предназначение – показывать время. О стоимости смартфона пока неизвестно.