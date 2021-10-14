Luna Display теперь может превратить ваш iPad во второй экран для устройств Windows

Luna Display от Astropad - это удобный способ превратить iPad или другой Mac в беспроводной внешний монитор для компьютеров Apple. Компания обновила свои беспроводные ключи, включив поддержку ПК с Windows , что стало серьезным шагом вперед для компании после того, как Apple Sidecar сделала свою функциональность встроенной частью iPadOS и MacOS.

По словам Astropad, поддержка Windows включена в Luna Display 5.0 и требует 64-разрядной версии Windows 10, сборка 1809 или новее и как минимум iPadOS 12.1. Это означает, что современные устройства Windows и iPad могут работать вместе в различных конфигурациях, включая использование Apple Pencil вместе с iPad в качестве очень дорогого планшета для рисования для вашего компьютера с Windows. Компания делает Luna Display для Windows доступным с двумя типами разъемов для подключения к вашим устройствам Windows: USB-C и HDMI. Владельцы более старого USB-C Luna Display также могут обновиться, чтобы добавить поддержку Windows, начиная с сегодняшнего дня. По словам Astropad, реструктуризация версии 5.0 также означает, что установка Luna Display на Mac M1 должна быть быстрее.