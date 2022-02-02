Lypertek выпустила новые гибридные наушники ANC PurePlay Z5 TWS

Lypertek с гордостью представляет новые беспроводные наушники Lypertek PurePlay Z5 с технологией гибридного активного шумоподавления и недавно разработанным приложением PureControl ANC. Lypertek считает, что инновации являются ключевыми при разработке новых беспроводных наушников, в которых качество звука сочетается с функциональностью, а бесшовное соединение обеспечивает приятное и увлекательное прослушивание.

Мощные 10-миллиметровые динамические драйверы обеспечивают качественный звук, устанавливая новый стандарт. Средние частоты, которые обеспечивают проницательную ясность с богатством и эмоциями. Высокие частоты, которые легко простираются далеко, создавая пространство и четкость, звучат так же естественно, как и в реальной жизни. PureControl ANC интегрирует дополнительный уровень, предоставляя дополнительные функциональные возможности и персонализированный сервис, чтобы помочь создать вашу собственную индивидуальную настройку.

Драйвер: 10 мм динамические драйверы

Аккумулятор: до 7 + 28 часов

Аудиокодеки: aptX/aptX Adaptive/AAC/SBC

Микрофон: cVc 8.0 - установка 2 микрофонов

Чипсет: Qualcomm QCC3046/Bluetooth 5.2

Рейтинг водонепроницаемости: IPX5

Особенности Lypertek PurePlay Z5