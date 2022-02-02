Lypertek выпустила новые гибридные наушники ANC PurePlay Z5 TWS

Lypertek с гордостью представляет новые беспроводные наушники Lypertek PurePlay Z5 с технологией гибридного активного шумоподавления и недавно разработанным приложением PureControl ANC. Lypertek считает, что инновации являются ключевыми при разработке новых беспроводных наушников, в которых качество звука сочетается с функциональностью, а бесшовное соединение обеспечивает приятное и увлекательное прослушивание.

Мощные 10-миллиметровые динамические драйверы обеспечивают качественный звук, устанавливая новый стандарт. Средние частоты, которые обеспечивают проницательную ясность с богатством и эмоциями. Высокие частоты, которые легко простираются далеко, создавая пространство и четкость, звучат так же естественно, как и в реальной жизни. PureControl ANC интегрирует дополнительный уровень, предоставляя дополнительные функциональные возможности и персонализированный сервис, чтобы помочь создать вашу собственную индивидуальную настройку.

Особенности Lypertek PurePlay Z5
  • Драйвер: 10 мм динамические драйверы
  • Аккумулятор: до 7 + 28 часов
  • Аудиокодеки: aptX/aptX Adaptive/AAC/SBC
  • Микрофон: cVc 8.0 - установка 2 микрофонов
  • Чипсет: Qualcomm QCC3046/Bluetooth 5.2
  • Рейтинг водонепроницаемости: IPX5

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