М.Видео запустила предзаказ на складной смартфон HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2

ПАО «М.видео» объявило о старте предзаказа на новый складной смартфон HUAWEI Mate X7, а также беспроводные наушники открытого типа HUAWEI FreeClip 2. Ритейлер отмечает, что обе новинки уже доступны для оформления как в интернет-магазине, так и в сети фирменных магазинов по всей стране.По данным компании, HUAWEI Mate X7 ориентирован на пользователей, которым важны компактность и повышенная надежность корпуса. Смартфон весит около 235 граммов, его толщина составляет 9,5 мм в сложенном виде и 4,5 мм в разложенном. Модель оснащена внешним экраном из стекла Kunlun Glass 2-го поколения и усиленным поворотным механизмом с элементами из высокопрочной стали, а также рамкой из алюминия авиационного класса. Заявлена защита от пыли и влаги по стандартам IP58 и IP59.

Отдельный акцент производитель делает на камере с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения. Согласно материалам Huawei, система обеспечивает улучшенную цветопередачу и высокую светосилу, в том числе за счет 50‑мегапиксельного HDR-объектива с физической 10-ступенчатой диафрагмой. Смартфон также получил телеобъектив 50 МП с оптическим зумом 3,5x, рассчитанный на съемку отдаленных объектов и мелких деталей.Наушники HUAWEI FreeClip 2, которые выходят на рынок одновременно со смартфоном, представляют открытый форм-фактор и позиционируются производителем как устройство с сочетанием улучшенного звучания и акцентированного дизайна в формате аксессуара для ушей. Компания рассчитывает, что старт предзаказа новых устройств поддержит интерес покупателей к сегменту складных смартфонов и носимой электроники премиального уровня.