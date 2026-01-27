М.Видео запустила предзаказ на складной смартфон HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2

ПАО «М.видео» объявило о старте предзаказа на новый складной смартфон HUAWEI Mate X7, а также беспроводные наушники открытого типа HUAWEI FreeClip 2. Ритейлер отмечает, что обе новинки уже доступны для оформления как в интернет-магазине, так и в сети фирменных магазинов по всей стране.

По данным компании, HUAWEI Mate X7 ориентирован на пользователей, которым важны компактность и повышенная надежность корпуса. Смартфон весит около 235 граммов, его толщина составляет 9,5 мм в сложенном виде и 4,5 мм в разложенном. Модель оснащена внешним экраном из стекла Kunlun Glass 2-го поколения и усиленным поворотным механизмом с элементами из высокопрочной стали, а также рамкой из алюминия авиационного класса. Заявлена защита от пыли и влаги по стандартам IP58 и IP59.

Отдельный акцент производитель делает на камере с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения. Согласно материалам Huawei, система обеспечивает улучшенную цветопередачу и высокую светосилу, в том числе за счет 50‑мегапиксельного HDR-объектива с физической 10-ступенчатой диафрагмой. Смартфон также получил телеобъектив 50 МП с оптическим зумом 3,5x, рассчитанный на съемку отдаленных объектов и мелких деталей.

Наушники HUAWEI FreeClip 2, которые выходят на рынок одновременно со смартфоном, представляют открытый форм-фактор и позиционируются производителем как устройство с сочетанием улучшенного звучания и акцентированного дизайна в формате аксессуара для ушей. Компания рассчитывает, что старт предзаказа новых устройств поддержит интерес покупателей к сегменту складных смартфонов и носимой электроники премиального уровня.

Представлен смартфон Samsung Galaxy Z TriFold…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов так называемой «трикладушкой» Galaxy Z TriFold…
Представлен смартфон HONOR WIN с АКБ на 10000 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR WIN, главной особенностью которой стал акку…
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
Exynos 2600 показал очень высокую стабильность в тестах…
Похоже, внедрение компанией Samsung передовых технологий в новом процессоре Exynos 2600 оказалось точным …
Google решила сделать Tensor G6 очень мощным…
Процессор Google Tensor G5 вызвал в сети противоречивую реакцию — он справляется со своими задачами, но д…
Смартфон Moto X70 Air Pro готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в скором времени в Китае будет представлен смартфон Moto X70 Air Pro. Т…
Официально: OnePlus Turbo готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную…
iQOO 15R протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне iQOO 15R, который будет представлен в…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor