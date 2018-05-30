MEIZU M6T - шире экран, больше возможностей

29 мая 2018 года компания MEIZU представила новый смартфон в линейке доступных устройств – MEIZU M6T. Отличительными особенностями новинки стали широкоформатный экран, двойная камера с поддержкой портретного режима и встроенный сканер отпечатков пальцев.MEIZU M6T имеет монолитный компактный корпус из высококачественного прочного поликарбоната. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, в том числе в российских 4G сетях, вместо второй «симки» можно установить microSD-карту объемом до 128 ГБ. Традиционно, универсальный лоток извлекается с помощью стильного ключа-скрепки.

Учитывая растущую популярность широкоформатных экранов, MEIZU предлагает смартфон в компактном корпусе с ярким экраном диагональю 5.7” и разрешением HD+ (1440x720 точек), соотношением сторон 18:9, защищенный прочным стеклом с эффектом 2.5D с качественным олеофобным покрытием. «Сердцем» новинки стал 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с частотой до 1.5 ГГц (Cortex-A53). За быстродействие смартфона отвечают графический модуль Mali-T860 и 2 либо 3 гигабайта оперативной памяти. Объём встроенной памяти: 16 или 32 ГБ. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB-HOST: можно подключать флешки!

Основная камера MEIZU M6T с разрешением 13 Мп дополнена вторым модулем на 2 Мп, который поможет делать более четкие снимки, а также пригодится при создании фото в портретном режиме. Быстрая фокусировка не позволит упустить важный момент. За программную обработку фото отвечают алгоритмы компании AcrSoft. Фронтальная камера получила обновленный модуль на 8 Мп и отлично подойдет для любителей «селфи». В камере установлены различные фильтры для оптимизации изображения (например, улучшения контуров лица и другое).MEIZU M6Т поддерживает работу в сетях четвертого поколения, включая LTE Band 20, а также оснащен интерфейсами Bluetooth, Wi-Fi и GPS/Глонасс. При компактных габаритах MEIZU M6Т получил батарею емкостью в 3300 мАч, которой хватит, чтобы обеспечить до 2 дней работы от одной зарядки при активном использовании смартфона.

Официальная цена в России на MEIZU M6Т

Для создания максимально компактного корпуса сканер отпечатков пальцев был вынесен на спинку смартфона. Традиционную кнопку mTouch заменила наэкранная клавиша mBack, которая умеет распознавать силу нажатия, поэтому пользователи, привыкшие управлять смартфоном одной кнопкой, не будут испытывать неудобство. Как и прежде, легкое касание сенсорного кружка на экране возвращает на шаг назад, а нажатие с усилием – на экран «Домой». Смартфон MEIZU М6Т работает на базе Android 7 под управлением собственной оболочки FLYME 6. Немаловажный момент, новый MEIZU M6Т получил технологию One Mind, доступную ранее лишь во флагманских моделях, позволяющую ускорить запуск наиболее часто используемых приложений.Компактный LTE-смартфон MEIZU М6Т доступен в четырех цветах: черном, золотом, синем и насыщенным красном.MEIZU M6Т 16 ГБ – 11 990 рублейMEIZU M6Т 32 ГБ – 13 990 рублей

Технические характеристики MEIZU M6Т

Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE (включая Band 20)

Дисплей: 5.7”, 1440x720 точек (HD+, 18:9), LTPS, защитное стекло 2.5D, яркость 450 кд/м2

Процессор: 8-ядерный MediaTek MT6750 (Cortex-A53 4 x 1.5 ГГц + Cortex-A53 4 x 1.0 ГГц)

Графика: Mali-T860 MP2

Оперативная память: 2/3 ГБ LPDDR3

Внутренняя память: 16/32 ГБ + microSD до 128 ГБ

Основная камера: 13 Мп + 2 Мп, f/2.2 + f/2.8, 5-элементная линза, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, алгоритмы съемки от ArcSoft

Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0, 4-элементная линза, широкий угол съемки, алгоритмы съемки от ArcSoft, технология Face AE Light Boost

Wi-Fi (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.1 LE

Сканер отпечатков mTouch 2.1, скорость срабатывания – 0,2 сек

3,5 мм разъем для наушников

Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, цифровой компас

Батарея: 3300 мАч

Габариты: 152.3 x 73 x 8.4 мм

Цвета корпуса: черный, золотой, красный и синий

Новинка ожидается в продаже в России уже в июле, старт предзаказов будет дан чуть позже в середине июня 2018 года.