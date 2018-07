MEIZU M6T и MEIZU 15 PLUS начали продаваться на Российском рынке

Компания MEIZU объявляет о начале продаж смартфонов MEIZU M6T и MEIZU 15 PLUS в России!Отличительными особенностями нового смартфона MEIZU M6T стали широкоформатный экран, двойная камера с поддержкой портретного режима, отличный дизайн и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон MEIZU M6T поддерживает работу с двумя SIM-картами, с возможностью установки microSD в комбинированный слот. Сохранив компактные размеры корпуса, новинка получила экран 5.7” с разрешением HD+ (1440x720 точек), соотношением сторон 18:9, защищенный прочным стеклом с эффектом 2.5D и качественным олеофобным покрытием. «Сердцем» новинки стал 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с частотой до 1.5 ГГц (Cortex-A53), графический модуль Mali-T860 и 2 либо 3 ГБ оперативной памяти.

Официальная цена на MEIZU M6T в России:

Объём встроенной памяти: 16 или 32 ГБ. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB-HOST: можно подключать флешки! Основная камера MEIZU M6T с разрешением 13 Мп дополнена вторым модулем на 2 Мп, который поможет делать более четкие снимки, а также пригодится при создании фото в портретном режиме. Фронтальная камера – на 8 Мп. При компактных габаритах MEIZU M6Т получил батарею емкостью в 3300 мАч, которой хватит, чтобы обеспечить до 2 дней работы от одной зарядки при активном использовании смартфона. MEIZU 15 PLUS Компактный LTE-смартфон MEIZU М6Т доступен в четырех цветах: черном, золотом, синем и насыщенным красном.MEIZU M6T 16 ГБ: 10 990 рублейMEIZU M6T 32 ГБ: 12 990 рублейMEIZU 15 PLUS – специальный музыкальный флагман, выпущенный к 15-летию компании MEIZU! Без бровей и без рамок! MEIZU 15 PLUS оснащен традиционным дисплеем с соотношением сторон 16:9, способным отображать большее количество информации по сравнению с аналогами с соотношением сторон 18:9. Экран с диагональю 5.95”, разрешением 2560x1440 точек (WQHD) и прикрыт надежным защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Максимальная производительность! MEIZU 15 PLUS работает на базе топового чипсета Samsung Exynos 8895 (64-битный, 8-ядерный: 4 ядра Mongoose 2.5 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 1.7 ГГц) с 20-ядерным графическим чипом Mali-G71 MP20, оснащен 6 ГБ быстрой оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. MEIZU 15 PLUS получил флагманское фоторешение с поддержкой 3-кратного оптического зума, воплощенное на базе двойного модуля камер. Вот их характеристики: 12 Мп + 20 Мп, 1.55 um, 6 линз, f/1.8 + f/2.0, сенсоры Sony IMX 380 + Sony IMX350, оптическая стабилизация для 12 Мп модуля, фазовая и лазерная фокусировка, 6 сегментная вспышка, сапфировое защитное стекло, трехкратный оптический зум. Фронтальная камера – на 20 Мп!

Также MEIZU 15 PLUS получил флагманский аудиочип Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, встроенный «шумодав» Forte Media, а также чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для лучшего качества звучания через внешние стерео динамики. Смартфон способен удовлетворить желания любого любителя музыки, по качественному, мощному, детальному звучанию как в наушники, так и на внешние динамики! А батарея на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки позволит наслаждаться музыкой и фильмами невероятно долго.Официальная цена на MEIZU 15 PLUS в России: 45 990 рублей.