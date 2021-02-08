MIUI 12.5 Global стал официальным

Компания Xiaomi наконец-то представила глобально промежуточный MIUI 12.5.

Как и в более ранних версиях, компания сделала упор на большую производительность, обновила пользовательский интерфейс с улучшением ЦП и энергопотребления. Основном MIUI 12.5 на базе Android 11 больше фокусируется на оптимизации системы. Общая память основной сцены уменьшена на 20% - это означает, что оптимизированный пользовательский интерфейс будет способствовать снижению использования ЦП на 22%, а также снизит энергопотребление на 15%, чем раньше.

Разработчики действительно поработали над улучшением и плавности интерфейса с обновленными жестами и рендерингом задач. То есть, в отличие от предыдущих версий, где жесты и другие задачи обрабатывались в одном основном потоке, жесты MIUI 12.5 получают отдельный поток, чтобы процессор не перегружался, следовательно интерфейс стал быстрее и плавнее.

Также большинство приложений теперь можно удалить либо же скрыть.
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