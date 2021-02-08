MIUI 12.5 представлена официально

Xiaomi наконец-то представила глобальный релиз операционной системы MIUI 12.5. Как и в более ранних версиях, компания сделала упор на большую производительность, обновила пользовательский интерфейс, улучшила работу процессора и энергопотребление. Также, естественно, операционная система получила обновленный интерфейс, обзавелась достаточно привлекательным дизайном меню, плюс повысилась плавность работы интерфейса. Для многих пользователей это действительно важно, ведь даже камера на смартфоне иногда открывается предельно плохо, чего хотелось бы избежать. Правда, не совсем понятно, когда операционная система будет отправлена в релиз и на каких смартфонах это будет реализовано. Ждем подробную информацию об этом.