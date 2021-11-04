MIUI 13 появится до конца года

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь пролил свет на предстоящий крупный выпуск MIUI. MIUI 13 внесет множество изменений, которые значительно улучшат пользовательский интерфейс.

Что еще более важно, он подтвердил, что новая версия программного обеспечения должна появиться до конца этого года. Обычно сначала выходит китайская версия, а через несколько недель - международная. Лэй Цзюнь также воспользовался возможностью, чтобы выделить оптимизацию батареи MIUI 12.5, способствующую большому времени автономной работы Redmi Note 11 Pro. По слухам, MIUI 13 обеспечит оптимизацию производительности и батареи, а также обновленный дизайн пользовательского интерфейса. И, как обычно, он будет распространяться на телефоны под управлением Android 11 и Android 12.