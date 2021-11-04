MIUI 13 появится до конца года

Что еще более важно, он подтвердил, что новая версия программного обеспечения должна появиться до конца этого года. Обычно сначала выходит китайская версия, а через несколько недель - международная. Лэй Цзюнь также воспользовался возможностью, чтобы выделить оптимизацию батареи MIUI 12.5, способствующую большому времени автономной работы Redmi Note 11 Pro. По слухам, MIUI 13 обеспечит оптимизацию производительности и батареи, а также обновленный дизайн пользовательского интерфейса. И, как обычно, он будет распространяться на телефоны под управлением Android 11 и Android 12.