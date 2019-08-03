MMD анонсирует новую серию Philips E1

2019-08-03, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Philips E1; [78]
Компания MMD, в результате лицензионного соглашения с компанией Philips, объявил о запуске линии Philips E1. Эта новая серия мониторов состоит из восьми моделей и предлагает пользователям на выбор 24-дюймовые, 27-дюймовые или 32-дюймовые экраны с разрешениями Full HD, Quad HD и 4K. Шесть из восьми моделей изогнуты с кривизной 1500R и имеют встроенную систему прокладки кабелей в своем стандарте. Модели с плоским экраном имеют светодиодную технологию ips для обеспечения более широких углов обзора и точных цветов.

Различные модели имеют так называемую технологию Ultra Wide-Color, чтобы гарантировать большее цветовое пространство, в то время как SmartContrast должен улучшить коэффициент контрастности. Существует также технология AMD FreeSync, которая должна удовлетворить геймеров. Мониторы Philips E1 также предлагают решения для комфорта: режим LowBlue уменьшает синий свет, технология Flicker-Free регулирует яркость и устраняет мерцание для более приятного просмотра, а стандарт можно наклонять от -5 ° до 20 ° под углом.


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