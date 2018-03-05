MMD выпускает 27-дюймовый Full HD монитор с FreeSync за 189 долларов

MMD анонсирует три новых дополнения к Philips E-line потребительских дисплеев. Названные «E9», эти модели сочетают выдающийся дизайн и необычную производительность изображения для превосходного просмотра и стиля. Три широкоэкранных дисплея E9 с технологией Ultra-Wide Color обеспечивают визуализацию с настоящими яркими цветами и захватывающими углами обзора.Новые мониторы Philips E9 имеют отличные 27-дюймовые широкоэкранные дисплеи IPS LED. В отличие от стандартных панелей TN, IPS обеспечивает превосходную точность изображения и цвета в дополнение к углам обзора 178/178, что позволяет просматривать дисплеи практически под любым углом, наслаждаясь замечательно четкими изображениями и яркими цветами. Таким образом, эти модели идеально подходят не только для просмотра фотографий, просмотра фильмов и просмотра веб-страниц, но и для профессионального использования, требующих цветовой точности и постоянной яркости.