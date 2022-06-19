MOONDROP представила наушники Aria Snow Edition

Компания MOONDROP демонстрирует новые наушники Aria Snow Edition.

Наушники Aria Snow Edition получили новый дизайн с металлическим золотым корпусом. В модели используются 10 мм динамические драйвера с диафрагмой из DLC (алмазоподобный углерод). Благодаря новой диафрагме, наушники способы воспроизводить более качественный звук. Частотный диапазон 15 Гц-50 кГц, чувствительность 119 дБ.

Aria Snow Edition получили совершенно новый кабель. Он поставляется со стандартным 2-контактным соединительным кабелем 0,78 мм с жилами из высокочистой посеребренной меди OFC. В комплектацию входит футляр для переноски и съемные ушные вкладыши разного размера.

Цена наушников MOONDROP Aria Snow Edition составляет 80 долларов.