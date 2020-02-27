MPOW Cheetah MBH6 беспроводные спортивные наушники

MPOW Cheetah MBH6 это беспроводные спортивные наушники.

Наушники MPOW Cheetah MBH6 получили удобные вкладыши, которые плотно садятся в ушной раковине.

Благодаря такой посадки наушников, пользователь не потеряет их во время бега или интенсивной тренировки. Кроме того, есть специальное покрытие которое защищает наушники от дождя и пота.

На корпусе наушников есть три физические кнопки управления, которые используется для приема звонков и переключения треков.

Наушники можно подключить к смартфону с помощью Bluetooth 4.1 и также поддерживает aptX. Внутри установлен аккумулятор емкостью 100 мАч, одного заряда которого хватит до 8 часов разговоров или прослушивания музыки.

MPOW Cheetah MBH6 можно купить на AliExpress за 22 доллара.