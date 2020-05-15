MSI MAG CoreLiquid отправили в релиз

Довольно длительное время на просторах интернета ходили новости о том, что компания MSI готовится к релизу своей собственной системы жидкостного охлаждения. Теперь это уже не слухи, а факт — производитель представил новую линейку MSI MAG CoreLiquid, которая создана для фанатов систем жидкостного охлаждения. Данные системы выглядят очень привлекательно, у них продвинутые характеристики и есть все необходимые преимущества, дабы пользователь получал не только эффективное охлаждение, но и удовольствие от созерцания данной системы. Это очень важный момент, на который стоит обратить своё внимание. Стоимости для отечественного рынка мы пока не знаем, но вскоре система уже появится в магазинах и тогда о ней можно будет говорить.