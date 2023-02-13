MSI MEG 342C QD-OLED попал на первые обзоры

Некоторое время назад на просторах интернета появились первые инсайдерские данные про монитор флагманского уровня MSI MEG 342C QD-OLED, который оказался достаточно интересным решением для геймеров, которые не целятся на киберспорт. А сегодня появились первые обзоры, предпочтительно от китайских пользователей, которые раскрывают особенности нового дисплея во всей красе. И здесь сразу бы хотелось отметить, что именно матрица этого монитора является главной фишкой новинки — устройство выдаёт фантастическое качество изображения и пользователь в буквальном смысле получает наилучшую графику в любимых видеоиграх. Безусловно, пользователи также обратят внимание на изогнутую матрицу гаджета, но это уже другая история.

Дело в том, что данный монитор имеет изогнутую панель, которая позволяет глубже погрузиться в цифровой мир, что в некоторых ситуациях действительно помогает получить больше удовольствия. Впрочем, стоит сразу уточнить, что кривизна монитора составляет 1800R, то есть никакого прорыва в этом плане не наблюдается — подобные мониторы были и десять лет назад. Бонус скорее в том, что производитель комбинирует высокую частоту обновления, качественную матрицу и кривизну дисплея, чтобы в конечном итоге пользователь получил действительно достойное решение за свои деньги. Будем надеяться, что вскоре монитор попадёт и на другие рынке, чтобы оценить реальные преимущества, а не отзывы журналистов из сети и плохие фотографии.