MSI MPG Artymis 343CQR первый в мире монитор с искусственным интеллектом

MSI планирует выпустить серию изогнутых мониторов с функциями искусственного интеллекта. Первым монитором в серии станет MPG Artymis 343CQR. Технические характеристики полностью не раскрыты, но известно, что модель будет иметь кривизну 1000R, разрешение экрана составляет 3440 на 1440 пикселей. Время отклика 1 мс, монитор поддерживает режим HDR400.

Монитор MPG Artymis 343CQR оснащен интеллектуальными функциями. Smart Cross Hair меняет цвет в зависимости от фона, а Sound Tune - встроенный микрофон с шумоподавлением. Также есть функция Smart Brightness, которая применяет предустановленные настройки дисплея в зависимости от программного обеспечения. Ожидается, что монитор MSI MPG Artymis 343CQR будет выпущен в конце года.
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