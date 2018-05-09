MSI Optix AG32CQ для ценителей герц

Компания MSI продолжает штурмовать рынок игровых мониторов. Теперь вот показали новинку под названием MSI Optix AG32CQ, которая выглядит привлекательно, имеет изогнутую матрицу и все фирменные элементы дизайна, но при этом обладает частотой смены кадра в 144 Гц. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли играть и получать от процесса максимальное удовольствие и комфорт. С другой стороны, на сегодняшний день на рынке столько мониторов с изогнутой матрицей и данной частотой обновления, что даже я сбиваюсь со счета. Обычному пользователю еще сложнее ориентироваться в этом сегменте, а производитель еще и не делает акцента на какой-то яркой особенности новинки, так как ее нет. У той же MSI уже предостаточно мониторов с данными характеристиками, просто там матрица другая или диагональ дисплея.