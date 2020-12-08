MSI Optix G24C6 получил функцию ночного видения

Компания MSI представила вогнутый монитор Optix G24C6, который получил 23,6-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, поддержкой технологии AMD Free-Sync Premium для более плавного игрового процесса, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 91,6% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 115,5% охватом пространства sRGB, одним интерфейсом DP 1.2 и двумя HDMI 1.4, функцией ночного зрения Night Vision для более качественного отображения темных сцен, а также системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя.

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