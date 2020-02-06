MSI представляет киберспортивный монитор Optix MAG251RX

2020-02-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - MSI Optix MAG251RX ; [74]
MSI недавно анонсировала свой новый киберспортивный монитор Optix MAG251RX. Эта модель имеет размер 24,5 дюйма и оснащена панелью IPS с частотой обновления 240 Гц. Он предлагает разрешение 1920 x 1080, время отклика G2G 1 мс и поддержку адаптивной синхронизации для VRR как от систем NVIDIA, так и от AMD. Упоминается также совместимость с NVIDIA G-sync, что говорит о том, что экран будет сертифицирован NVIDIA.

Экран имеет 3-стороннюю конструкцию без полей для тонких краев и возможности для многоэкранных настроек. Предусмотрен целый ряд дополнительных игровых функций, включая приложение MSI Gaming OSD, настройки ночного видения и ряд предустановленных режимов игры.

Благодаря MSI Mystic Light игровой монитор серии Optix MAG обеспечивает мягкое окружающее освещение, которое можно легко синхронизировать с любым другим продуктом с поддержкой Mystic Light.

Монитор имеет контрастность 1000: 1, яркость 400 кд / м2, углы обзора 178/178, глубину цвета 8 бит + FRC и 84 % покрытия DCI-P3 (107% sRGB). Соединение USB типа C обеспечивается с 1x портами DisplayPort 1.2a и 2x HDMI 2.0. Также предусмотрены 3 порта USB 3.0 и 1x USB 2.0, а также разъем для наушников.

Комментарии и отзывы MSI Optix MAG251RX
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