MSI Optix MAG271CQR с минимальным откликом

В последнее время вышло очень много интересных игровых мониторов, которые могут удовлетворить запросы практически любого геймера. Например, вот в продажу поступил монитор MSI Optix MAG271CQR, который выдает частоту обновления кадров в 144 Гц при времени отклика в 1 мс. Этого предостаточно, чтобы вы не только с комфортом играть в одиночные игры, но и отправились покорять просторы киберспорта. Стоимость монитора поч что никто не называет, но можно быть уверенным в том, что компания будет продавать его за приличную сумму — дизайн с элементами подсветки и выгнутая матрица тому доказательство. С другой стороны, если вы всегда хотели себе что-то подобное, то теперь у вас будет отличный повод порадовать себя перед Новым годом и купить крутой подарок.