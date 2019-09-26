MSI Optix MAG272 ничем не удивил

Представлен очередной игровой монитор MSI Optix MAG272, который может похвастаться разве что интересным дизайном корпуса. Дело в том, что диагональ у новинки всего 27 дюймов, разрешение всего 1920 на 1080 точек, время отклика 1 мс. Это стандартные характеристики, которые были у мониторов много лет назад и при этом ничего на текущий момент не изменилось. Зато устройство получило стильный дизайн корпуса, достаточно интересную тыльную панель, которую вы никогда не увидите в своей жизни, и 165 Гц частоту обновления. Стоимости у монитора пока что нет, но мы подозреваем, что она будет очень высокой и что для монитора с такими характеристиками хотелось бы меньше нулей в стоимости. но, пока что будем ждать официального релиза и тогда уже поговорим.