MSI Optix MPG27CQ представили официально

2018-01-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Optix MPG27CQ; [107]
Официально представлен игровой монитор MSI Optix MPG27CQ, который порадует вас как своим внешним видом, так и достаточно неплохим набором характеристик. В плане дизайна здесь все шикарно - на передней панели минимальная рамка справа, слева и сверху, снизу имеется плашка с подсветкой, смотрится достаточно привлекательно и красиво, на тыльной стороне тоже имеется панель с подсветкой, очень крутая. Ножка и подставка надежные, нет ощущения, что монитор может завалиться на столе или что он будет просто шататься. Диагональ монитора составляет 27 дюймов, разрешение достигает 2560 на 1440 точек, матрица построена по технологии VA с отличными углами обзора, яркостью, цветопередачей. Единственный момент - пока что стоимость монитора никто не называет, так что говорить о конкуренции с другими решениями не можем.


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