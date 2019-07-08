MSI Optix MPG27CQ2 выглядит крайне стильно

Официально представлен новый игровой монитор MSI Optix MPG27CQ2, который может похвастаться изогнутым экраном и красивой подсветкой на тыльной панели. Это весьма интересно, так как пользователи, во-первых, видят тыльную панель монитора буквально раза два, после чего напрочь забывают об этом. Соответственно, вся красота тыльной панели уходит на второй план — вы ее не заметите, а деньги за эту подсветку заплатите немалые. Во-вторых, изогнутая матрица при диагонали в 27 дюймов выглядит слишком уж ненужной. Для телевизора на 55 дюймов — да, это имеет смысл, но не для компактного монитора, который будет стоять на расстоянии вытянутой руки. В этом плане MSI Optix MPG27CQ2 выглядит крайне спорным моментом, даже если смотреть на характеристики.