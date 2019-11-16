MSI Pro MP221 готов к продаже

Официально представлен новый монитор MSI Pro MP221, который готов удивлять вас довольно неожиданными характеристиками. Дело в том, что диагональ дисплея нового монитора составляет всего 21,5 дюйма, что для современного рынка кажется слишком уж мелким. Кроме того, разрешение всего 1920 на 1080 точек, что тоже по современным меркам очень даже достойное решение. Вопрос только в стоимости монитора, ведь если он будет максимально доступным, то его можно будет спокойно рекомендовать большинству потенциальных покупателей. Если же монитор будет на уровне с моделями на 24 дюйма, да еще и от этого же бренда, то просто не будет смысла вкладывать в него свои деньги. Это очень мелкая диагональ, с которой работать не совсем удобно сейчас.