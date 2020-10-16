MSI анонсировала новый QHD монитор Optix MAG274QRF с частотой 165 Гц

10 битная панель предлагает коэффициент контрастности 1000: 1 и яркость 300 кд/м2. Настроить параметры монитора можно с помощью ПО Gaming OSD APP 2.0. В доступе у пользователя есть несколько режимов просмотра FPS, Racing, RTS, RPG, Reader, Designer и Cinema. На задней панели расположены светодиоды Mystic Light RGB, настраиваемые по желанию пользователя.
Варианты подключения включают DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0b, два порта USB-A, USB-C, 3,5 мм аудиоразъем. Подставка позволяет регулировать высоту монитора, наклон и реализован портретный режим. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. Информация о цене и доступности не объявлены.