MSI анонсировала новый QHD монитор Optix MAG274QRF с частотой 165 Гц

MSI добавила в свой ассортимент новый QHD монитор Optix MAG274QRF с частотой 165 Гц. Монитор совместим с технологией G-Sync и оснащен Rapid IPS панелью. MAG274QRF - 27 дюймовый экран с разрешением 1440p, время отклика составляет 1 мс.

10 битная панель предлагает коэффициент контрастности 1000: 1 и яркость 300 кд/м2. Настроить параметры монитора можно с помощью ПО Gaming OSD APP 2.0. В доступе у пользователя есть несколько режимов просмотра FPS, Racing, RTS, RPG, Reader, Designer и Cinema. На задней панели расположены светодиоды Mystic Light RGB, настраиваемые по желанию пользователя.

Варианты подключения включают DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0b, два порта USB-A, USB-C, 3,5 мм аудиоразъем. Подставка позволяет регулировать высоту монитора, наклон и реализован портретный режим. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. Информация о цене и доступности не объявлены.
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