MSI анонсирует портативный игровой монитор

2019-12-07, Автор - Ramil; Продукт - Optix MAG161V; [31]
MSI Optix MAG161V отличается легкой и тонкой конструкцией. Вес составляет всего 900 грамм, а толщина 5,1 мм. Размеры экрана равны 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Частота обновления 60 ГЦ. IPS матрица с соотношением сторон 16: 9, при углах обзора 178 градусов.

MSI Optix MAG161V имеет встроенный кожаный чехол для более удобного использования в движении. Оборудован портом mini-HDMI и USB Type-C обеспечивающие поддержку всех типов мобильных устройств. Монитор отлично подойдет для презентаций, вечеринок и домашнего использования. Стоимость MSI Optix MAG161V составляет 250 долларов.

Комментарии и отзывы Optix MAG161V
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