MSI готовит целую линейку новых мониторов

Хотя современные технологии развиваются семимильными шагами, на рынке игровых мониторов ничего нового не происходит на протяжении уже достаточно длительного времени. Безусловно, крупные компании стараются использовать новые матрицы, меняют дизайн подставки, повышают частоту обновления матрицы, но всё это не так существенно, чтобы можно было назвать какой-то новый монитор действительно новым. В большинстве сценариев производитель просто берёт уже существующую модель, после чего улучшает какую-то отдельную характеристику, выпуская на рынок абсолютно новое устройство. Но компания MSI планирует данное положение дел изменить, выпустив на рынок совершенно передовые мониторы будущего поколения уже в ближайшее время.

Пока что у нас нет никаких точных характеристик новых мониторов, потому что компания просто анонсировала линейки будущих геймерских новинок, но на ближайшей выставке CES производитель покажет всё широкой публике. Вероятно, компания будет делать акцент на более качественных матрицах, которые способны демонстрировать реальную цветовую палитру, а также на высокой частоте обновления, потому что сейчас ничего более интересного на рынке просто нет. Возможно, производитель придумал ещё какие-то дополнительные фишки, но у нас никакой информации по данному направлению на текущий момент нет. Будем надеяться, что компания создала нечто действительно качественное и в ближайшем будущем ситуация на рынке существенно изменится.