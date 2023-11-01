MSI готовит целую линейку новых мониторов

Пока что у нас нет никаких точных характеристик новых мониторов, потому что компания просто анонсировала линейки будущих геймерских новинок, но на ближайшей выставке CES производитель покажет всё широкой публике. Вероятно, компания будет делать акцент на более качественных матрицах, которые способны демонстрировать реальную цветовую палитру, а также на высокой частоте обновления, потому что сейчас ничего более интересного на рынке просто нет. Возможно, производитель придумал ещё какие-то дополнительные фишки, но у нас никакой информации по данному направлению на текущий момент нет. Будем надеяться, что компания создала нечто действительно качественное и в ближайшем будущем ситуация на рынке существенно изменится.