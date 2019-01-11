MSI показала монитор для стримеров

Компания MSI выпустила свой новый игровой монитор, который компания позиционирует как идеальное устройство для геймеров и стримеров. Собственно, здесь диагональ 34 дюйма с соотношением сторон 21:9, очень крутой дизайн и качественная картинка. В чем же его предназначение для проведения прямых трансляций? Все просто — в монитор вмонтирована веб-камера и микрофон. Нельзя сказать, что это что-то невероятное, но если вы покупаете монитор и понимаете, что денег на камеру и микрофон не хватает, то сгодится. На первое время точно хватит, а потом уже можно будет апгрейдить свое рабочее место, покупать отдельно веб-камеру (у монитора даже есть для нее отдельное крепление) и так далее. В кадре выглядит продукт очень круто, сразу понимаешь, что это игровой девайс.