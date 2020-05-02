MSI показала новый изогнутый монитор Optix G27C5

MSI Optix G27C5 очередной игровой монитор компании. Монитор обеспечивает захватывающий игровой процесс благодаря высокой частоте обновления экрана и безрамочной конструкции.

Монитор использует дисплей компании Samsung с VA-матрицей. Разрешение экрана FullHD. Углы обзора 178 градусов, частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика 1 мс. Кривизна 1800R. Монитор оптимизирован под видеокарты MSI Gaming.

Новинка поддерживает технологии AMD FreeSync, Anti-Flicker и Blue Light Reduction. MSI Optix G27C5 предлагает стандартные разъемы: DisplayPort 1.2, два порта HDMI 1.4 и один аудиоразъем. Подставка позволяет регулировать наклон. Монитор поддерживает установку VESA 100x100.
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