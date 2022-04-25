MSI представила 100-Гц монитор MAG342CQPV

Компания MSI представила геймерский монитор MAG342CQPV, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, контрастностью 3000:1 и яркостью 250 кд/м2, 86% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 115% охватом sRGB, поддержкой адаптивной синхронизации для более плавного геймплея, технологий Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, функции Night Vision для лучшего отображения темных участков, разъемами DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b и HDMI 2.0b, 3,5-мм аудиогнездом и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.