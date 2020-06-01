MSI представила 27 дюймовый монитор Optix MAG274R

MSI Optix MAG274R это киберспортивный монитор с IPS матрицей и плоским экраном. 27 дюймовый экран предлагает разрешение 1080p и время отклика 1 мс. Монитор имеет широкие углы обзора 178 градусов. Встроенные функции и технологии: AMD FreeSync Premium.

10 битная панель покрывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 132% цветовой гаммы sRGB, а также имеет яркость 300 кд/м2 и контрастность 1000: 1. Встроенное приложение Gaming OSD 2.0 позволяет управлять настройками монитора. Подставка регулирует монитор по высоте, наклону, в разные стороны, а также в портретный режим.

На задней панели монитора расположены разъемы: DisplayPort 1.2a, два HDMI 2.0b порта, USB Type-C (DP. Alt mode), 3,5-мм аудиоразъем и USB-концентратор с двух USB-портов Type-A и USB 2.0 Type-B. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100.