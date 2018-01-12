MSI представила Optix MPG27C

MSI с гордостью расширяет линейку игровых мониторов Optix с изогнутыми игровыми мониторами MPG. Новая серия Optix MPG будет состоять из двух 27-дюймовых мониторов Optix MPG27C и Optix MPG27CQ. Обе модели имеют частоту обновления 144 Гц и время отклика 1 мс, а MPG27CQ оснащен разрешением 1440p WQHD, в то время как MPG27C имеет разрешение 1080p.Серия MSI Optix MPG также является первым игровым монитором с встроенной системой SteelSeries GameSense. Используя пять зон RGB на передней панели монитора, геймеры могут легко программировать световые эффекты в SteelSeries Engine, чтобы уведомить их о кулдаунах в игре, Discord уведомления или другую важную информацию. На задней панели монитора также есть подсветка RGB.