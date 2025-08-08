MSI представила беспроводную клавиатуру Strike Pro Wireless

Компания MSI пополнила ассортимент механических беспроводных клавиатур моделью Strike Pro Wireless, которая подойдет и для длительных игровых сессий, и для работы. Новинка характеризуется конструкцией с демпфирующими вставками, быстросъемными переключателями Kailh Midnight Pro Silent с заводской смазкой и заявленным ресурсом 70 миллионов нажатий, уровнем шума не более 35 дБ, тремя программируемыми клавишами, широким колесом прокрутки, подсветкой, возможностью подключения к компьютеру через кабель USB-C, сеть Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth, а также батареей ёмкостью 4200 мАч с автономностью 1500 часов с выключенной подсветкой. Цена и дата начала продаж клавиатуры будут объявлены позже.

