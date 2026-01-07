Представлен мини-ПК HP Eliteboard G1a в корпусе клавиатуры

Компания HP пополнила ассортимент мини-ПК моделью Eliteboard G1a, которая встроена в корпус клавиатуры. Новинка характеризуется процессорами AMD Ryzen AI 300 (Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340 или Ryzen AI 5 330), стереодинамиками, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с вентилятором, возможностью подключения до двух 4K-мониторов через последовательное соединение, комплектной Bluetooth-мышью, опциональным дактилоскопическим сенсором и сменной батареей ёмкостью 35 Втч с автономностью 3,5 часа автономной работы и корпусом массой 726 граммов. Что касается клавиатуры, то заявлен ход клавиш 2 мм.

