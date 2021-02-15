MSI представила два игровых монитора серии Optix AG

MSI представила два новых монитора игровой серии Optix AG.

Optix AG321CR и AG321CQR оснащены 32-дюймовой панелью VA, кривизной 1500R и временем отклика 1 мс. Кроме того, в моделях есть функции призванные обеспечить наилучший игровой процесс. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium, защита от мерцания, синего света и игровые режимы.

Optix AG321CR предлагает разрешение экрана FullHD с 8-битной панелью, а Optix AG321CQR предлагает QHD-разрешение с 10-битной панелью. В целом мониторы идентичны. На задней панели есть светодиодное кольцо MSI Mystic Light RGB, поддержка VESA 75 на 75 мм. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту, повороты в стороны. Доступные разъемы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-B 3.0 и 3,5 мм разъем для наушников.

Информация о ценах и доступности мониторов не объявлены.
Комментарии и отзывы MSI Optix AG321CR и AG321CQR
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