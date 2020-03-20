MSI представила геймерские мониторы Optix MAG273 и MAG273R

MSI анонсировала два игровых мониторов - MSI Optix MAG273 и MSI MAG273R. Оба монитора поддерживают HDR, оснащены панелью IPS и обеспечивают время отклика 1 мс и частоту обновления 144 Гц. Они также поставляются с приложением Gaming OSD, которое позволяет управлять дисплеем.

MSI Optix MAG273 и MSI MAG273R практически идентичны. Каждый из них имеет 27-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD (1920 x 1080). Покрывает 139% sRGB и 98% цветового пространства DCI-P3, и коэффициент контрастности составляет 1000: 1.

Оба монитора поддерживают AMD FreeSync с частотой обновления до 144 Гц. Каждая из моделей оснащена портом USB 2.0 Type-B, двумя выходными портами USB Type-A 2.0, DisplayPort 1.2a, двумя входами HDMI 2.0b и разъемом 3,5 мм для наушников. Монитор предлагает регулировку наклона от -5 ° до 20 °.

Согласно MSI, между MSI Optix MAG273 и MSI MAG273R есть только два различия. MAG273R предлагает регулировку высоты до 130 мм и имеет освещение Mystic Light, тогда как в MSI Optix MAG273 эти функции недоступны.