MSI представила игровой монитор MPG 491CQP QD-OLED

Сегодня компания MSI официально представила свою линейку игровых мониторов с технологией QD-OLED. Стоит отметить, что инсайдеры ожидали увидеть новую серию игровых мониторов MSI на основе технологии QD-OLED на предстоящей выставке, так как обычно большинство крупных производителей выпускает ключевые новинки именно на ней, но компания решила представить свою линейку перед CES 2024. И в новую линейку входит сразу пять новых мониторов разной диагонали и разрешения, чтобы удовлетворить запросы аудитории. Все игровые дисплеи MSI будут оснащены технологией QD-OLED, так что можно ожидать наилучшего качества изображения.

Флагманом линейки выступает 49-дюймовый монитор MSI MPG 491CQP QD-OLED с QHD-панелью (5120x1440 пикселей) и изогнутой (1800R) матрицей с частотой обновления 144 Гц, яркостью 250 нит, совместимость с DisplayHDR True Black 400 и возможность зарядки через USB Type-C до 90 Вт. Монитор также оснащён графеновой плёнкой и радиатором для пассивного охлаждения дисплея в процессе активной работы. Ещё есть монитор MSI MAG 341CQP, который представляет собой модель с UWQHD-панелью (3440x1440 и 1800R) и частотой обновления 175 Гц. Дальше идут мониторы с меньшей диагональю, но в целом они обладают такими же преимуществами и недостатками, как и флагманские модели — отличие только в диагонали. А основное преимущество таких дисплеев в их стоимости — флагманский монитор будет настолько дорогим, что оправдать эту цену новой матрицей будет сложно.
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