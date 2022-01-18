MSI представила микрофон Immerse GV60 и беспроводную гарнитуру GH50

MSI анонсировала два новых продукта Immerse, микрофон GV60 и беспроводную гарнитуру GH50. GV60 — это отдельно стоящий 24-битный микрофон USB Type-C с несколькими конденсаторными капсюлями, позволяющими использовать четыре различных схемы захвата.

Микрофон также оснащен встроенным разъемом 3,5 мм для мониторинга в режиме реального времени с малой задержкой и может быть легко интегрирован в существующие установки с помощью резьбы 5/8 дюйма и 3-метрового USB-кабеля.

MSI Immerse GH50 — это беспроводная игровая гарнитура с легкой складной конструкцией и вращающимися амбушюрами. Двойные 40-мм неодимовые динамики обеспечивают виртуальный объемный звук 7.1 и эффекты вибрации, а съемный всенаправленный микрофон упрощает транспортировку.

Беспроводной USB-адаптер 2,4 ГГц может передавать данные на расстояние до 20 м, а гарнитуру можно использовать в проводном режиме через разъем 3,5 мм. Гарнитура также оснащена RGB-подсветкой MSI, а также встроенными проводными элементами управления звуком для громкости, микрофона, объемного звука и эффектов вибрации. Гарнитура может похвастаться временем автономной работы 17 часов.

Комментарии и отзывы Immerse GH50
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