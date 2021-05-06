Компания MSI представила монитор Optix MAG301RF. Новинка имеет кривизну 1000R с панелью IPS. Монитор отличается высокой частотой обновления 200 Гц и временем отклика 1 мс.

Разрешение монитора составляет 2560x1080 пикселей при соотношении сторон 21: 9. Монитор оснащен технологией HDR для более широкого диапазона цветов. Новинка обеспечивает охват DCI-P3/sRGB до 85%/105% соответственно. Благодаря приложению Gaming OSD пользователь может настроить изображение в соответствии с его потребностями. Подставка позволяет регулировать наклон, высоту, повороты в стороны. На задней панели есть один порт DP, два порта HDMI 2.0, два порта USB 2.0 Type-A, один USB 2.0 Type B и один USB Type-C.

Стоимость монитора компания MSI не раскрыла.