MSI представила мониторы для повседневного использования серии MSI PRO MP242

На днях компания представила три новых монитора серии PRO MP242 для повседневного использования. Все три модели MSI PRO MP242 / MP242V / MP242P имеют одинаковый набор характеристик и различаются только типом подставки. Эти мониторы оснащены идентичной 23,8-дюймовой IPS панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
Это панель с 6-битным цветом + FRC с поддержкой 16,7 млн цветов, типичным коэффициентом контрастности 1000: 1 и цветовым охватом sRGB 99,1%. Экран может обеспечивать максимальную яркость 250 кд/м 2, время отклика 5 мс и угол обзора 178° по горизонтали и вертикали. В качестве дополнительного бонуса дисплей сертифицирован TUV Rheinland для отсутствия мерцания и низкого излучения синего света, а также имеет антибликовое покрытие, встроенные динамики 2 x 2 Вт (4 Вт) и замок Kensington. Также у мониторов есть 1 порт HDMI 1.4 и 1 порт D-Sub (VGA). Модель MSI PRO MP242 может поддерживать частоту обновления до 75 Гц, а MP242V и MP242P - до 60 Гц.
Компания MSI пока официально не объявила цену и доступность этих мониторов.