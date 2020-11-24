MSI представила мониторы для повседневного использования серии MSI PRO MP242

MSI - это известный тайваньский игровой бренд. Компания также продает товары, не ориентированные на геймеров.

На днях компания представила три новых монитора серии PRO MP242 для повседневного использования. Все три модели MSI PRO MP242 / MP242V / MP242P имеют одинаковый набор характеристик и различаются только типом подставки. Эти мониторы оснащены идентичной 23,8-дюймовой IPS панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Это панель с 6-битным цветом + FRC с поддержкой 16,7 млн ​​цветов, типичным коэффициентом контрастности 1000: 1 и цветовым охватом sRGB 99,1%. Экран может обеспечивать максимальную яркость 250 кд/м 2, время отклика 5 мс и угол обзора 178° по горизонтали и вертикали. В качестве дополнительного бонуса дисплей сертифицирован TUV Rheinland для отсутствия мерцания и низкого излучения синего света, а также имеет антибликовое покрытие, встроенные динамики 2 x 2 Вт (4 Вт) и замок Kensington. Также у мониторов есть 1 порт HDMI 1.4 и 1 порт D-Sub (VGA). Модель MSI PRO MP242 может поддерживать частоту обновления до 75 Гц, а MP242V и MP242P - до 60 Гц.

Компания MSI пока официально не объявила цену и доступность этих мониторов.

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