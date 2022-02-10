MSI представила обновленный жидкостный кулер MAG CoreLiquid-R V2 серии WHITE

MSI обновляет свою линейку универсальных жидкостных кулеров MAG CoreLiquid-R 2020 года новой серией V2. Доступен в новом полностью белом цвете в отличии от прошлой версии в черном цвете. Этот кулер полностью идентичен оригинальной серии CoreLiquid-R 2020 года, за исключением встроенной поддержки Intel Socket LGA1700. Белая отделка покрывает водоблок, нейлоновые рукава трубок, рамы вентиляторов и радиатор. Характерной особенностью CoreLiquid-R является интеграция помпы с радиатором вместо водоблока, оставив его относительно легким. Верх водоблока с подсветкой ARGB вращается, позволяя изменить ориентацию логотипа MSI Gaming.