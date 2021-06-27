MSI представила офисное решение Modern MD271P

Компания MSI расширяет ассортимент мониторов линейки Modern представив новинку MD271P. Монитор представлен в черном и белом варианте. Модель идеальна для использования дома или офиса.

MSI Modern MD271P - 27-дюймовый монитор с разрешением 1920 × 1080 пикселей. IPS-панель обеспечивает частоту обновления 75 Гц и время отклика 5 мс. Яркость экрана составляет 250 кд/м2, контрастность 1000: 1. Монитор имеет широкие углы обзора 178 градусов. Цветовой охват sRGB составляет 104,6 процента. MSI Modern MD271P оснащен такими функциями, как Anti-Flicker и Less Blue Light, они защищают глаза пользователя и устраняют мерцание и уменьшают интенсивность синей подсветки. На задней панели есть порт USB Type-C, к которому можно подключить ноутбук с помощью одного кабеля и порт HDMI 1.4. Эргономичная подставка предлагает регулировку угла наклона, поворота дисплея и регулировку высоты.

Информация о дате релиза и стоимости монитора MSI Modern MD271P отсутствует.
Комментарии и отзывы MSI Modern MD271P
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