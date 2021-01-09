MSI представит пару мониторов на CES 2021

Компания MSI на выставке CES планирует показать множество продуктов, среди которых мы увидим два монитора, а именно MSI Oculux NGR253R и MPG Artymis 343CQR. Оба монитора относятся к игровому сегменту.

MSI Oculux NGR253R представляет собой 24,5 дюймовый монитор с IPS-панелью, разрешением FullHD, частотой обновления до 360 Гц и временем отклика 1 мс. Модель совместима с G-Sync, поддерживает технологию NVIDIA Reflex.

MSI MPG Artymis 343CQR - это 34-дюймовый игровой монитор с кривизной 1000R. Разрешение монитора UWQHD (3440x1440p), время отклика 1 мс, частота обновления составляет 165 Гц. Монитор оснащен функцией Adaptive Brightness 2.0, NightVision AI, Smart RGB и AI Crosshair. Оба монитора предлагают превосходный игровой процесс и широкий функционал. Ожидается, что мониторы появятся в продаже в первой половине 2021 года.
Комментарии и отзывы MSI Oculux NGR253R и MPG Artymis 343CQR
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