MSI представляет 27-дюймовый монитор Fast 1440p Optix MAG272QR

MSI представила 27-дюймовый быстрый игровой монитор Optix MAG272QR. Оснащен панелью VA с разрешением WQHD (2560 x 1440 пикселей), частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), с поддержкой AMD FreeSync и покрытием DCI-P3 95,6%. Широкий угол обзора (178 ° / 178 °), максимальную яркость 300 кд / м² и статическая контрастность: 3000:1 .

Optix MAG272QR оснащен подставкой, которая позволяет регулировать высоту, поворот на 90 ° в портретном режиме, поворот на ± 75 ° и наклон на 5-20 °. За монитором находятся RGB LED, можно управлять с помощью приложения MSI Mystic Light RGB. Входы дисплея включают в себя USB-C (сквозная передача DisplayPort TMDS), стандартный DisplayPort 1.2a и два входа HDMI 2.0b, поддерживают полное разрешение монитора 1440p. Использование HDMI 2.0b ограничивает частоту обновления до 144 Гц. Optix MAG272QR стоит 350 долларов США.