MSI представляет игровой монитор Optix MAG281URF Ultra HD

Еще одна удобная фишка для геймеров - это функция KVM от MSI, которая не только позволяет геймерам управлять 2 устройствами с помощью одного набора клавиатур и мышей, подключенных к монитору, но также поддерживает передачу файлов в режимах PBP. Цветовая гамма Optix MAG281URF также впечатляет. DCI-P3 95% и sRGB 124% работают лучше, чем более 90% других игровых мониторов. Яркость HDR составляет до 400 нит и обеспечивает HDR 400 для лучшего игрового процесса.
Игры в формате 4K с высокой частотой обновления больше не являются недостижимой мечтой с тех пор, как были выпущены консоли следующего поколения и ПК. MSI Optix MAG281URF - отличный вариант. Постоянно совершенствуясь, MSI будет продолжать бросать вызов себе в дизайне игровых мониторов и гарантировать, что вы всегда будете впереди своих оппонентов.