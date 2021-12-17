MSI представляет игровой монитор Optix MAG281URF Ultra HD

MSI, ведущий мировой производитель настоящего игрового оборудования, представила новейший игровой монитор с разрешением 4K UHD, Optix MAG281URF, который отличается передовой технологией уменьшения синего света и технологией MSI KVM. Optix MAG281URF оснащен панелью с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, достигаемой через HDMI 2.1. Функция MSI Less Blue Light Premium - это встроенное аппаратное решение, сертифицированное EYESAFE, которое сокращает количество вредных волн излучения света и поддерживает цветовую гамму и цветовую температуру для обеспечения безупречного качества изображения.

Еще одна удобная фишка для геймеров - это функция KVM от MSI, которая не только позволяет геймерам управлять 2 устройствами с помощью одного набора клавиатур и мышей, подключенных к монитору, но также поддерживает передачу файлов в режимах PBP. Цветовая гамма Optix MAG281URF также впечатляет. DCI-P3 95% и sRGB 124% работают лучше, чем более 90% других игровых мониторов. Яркость HDR составляет до 400 нит и обеспечивает HDR 400 для лучшего игрового процесса.

Игры в формате 4K с высокой частотой обновления больше не являются недостижимой мечтой с тех пор, как были выпущены консоли следующего поколения и ПК. MSI Optix MAG281URF - отличный вариант. Постоянно совершенствуясь, MSI будет продолжать бросать вызов себе в дизайне игровых мониторов и гарантировать, что вы всегда будете впереди своих оппонентов.

Комментарии и отзывы MSI Optix MAG281URF Ultra HD
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