MSI представляет монитор Optix MAGG322CR с частотой обновления 180 Гц

Сегодня MSI анонсировала новейшее дополнение к своей линейке мониторов - игровой монитор MSI Optix MAGG332CR. Этот монитор с частотой обновления 180 Гц предназначен для геймеров, которые в первую очередь сосредоточены на шутерах от первого лица.

Характеристики монитора:

Монитор с диагональю 31,5 дюймов, с антибликовым покрытием, с кривизной 1500R. Рассматриваемый тип панели - это 8-битная панель VA с FRC, которая позволяет монитору достигать более широкого цветового спектра в 8-битном диапазоне.

Монитор обеспечивает временем отклика (MPRT) 1 мс, яркость 300 нит и коэффициент контрастности 3000: 1 с сертификацией AMD FreeSync. Дисплей покрывает 96% DCI-P3 и 125% цветовой гаммы sRGB. Имеется один DisplayPort 1.2a, два разъема HDMI 2.0b и один порт USB-C, который поддерживает альтернативный режим DisplayPort, позволяющий выводить видео через USB.

Также имеется концентратор USB с двумя портами USB 2.0, а для аудио - один 3,5-мм выходной порт для наушников. Кроме того, присутствует поддержка настройки MSI Mystic Light RGB.